AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kitap desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kitap desteği

İHA

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kitap desteği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.
Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ kapsamında kitap bağış kampanyası Tavşanlı ilçesinde de başladı. Cumhuriyet meydanındaki kitap kampanyasına birçok kişi destek verdi.
16 Haziran’a kadar devam edecek olan Tavşanlı'daki hükümlülere yönelik kitap kampanyasına AK Parti Tavşanlı Kadın kolları Başkanı Müjgan Alp ve yönetimi de kitap hediye ederek destekte bulundular.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp, "Kitap kampanyası ile kütüphanelerin zengin içeriklerle donatılması amacıyla kadın kolları olarak destekte bulunduk. Kampanyaya severek katıldık. Herkes katılmalı oluşturulan kütüphanedeki kitaplardan faydalanan mahkumlar içinde güzel bir imkan. Tüm kurumlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı bu kampanyaya davet ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni
YEREL HABERLER Kütahya’da Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması ...
Hisarcık’ta yol kenarındaki kirlilik ortadan kaldırıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yol kenarındaki kirlilik ortadan ...
(ÖZEL) Çevreci örnek iş adamı Ofisini ve bulunduğu sokağı yaklaşık 10 bin lira harcayıp adeta çiçek bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çevreci örnek iş adamı Ofisini ve bulunduğu ...
Aslanapa'da gıda denetimleri
YEREL HABERLER Aslanapa'da gıda denetimleri
Başkan Ceyhun, Aslanapa'da esnaf ve vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun, Aslanapa'da esnaf ve vatandaşları ...
Simav’da 53 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Simav’da 53 araç trafikten men edildi
Emet Belediyesi yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Emet Belediyesi yatırımlarına devam ediyor
Başkan Biçer’den spora destek
YEREL HABERLER Başkan Biçer’den spora destek
Şaphane'de yeni genelgeye göre Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Şaphane'de yeni genelgeye göre Korona virüs ...
Bal ormanı arıcıları bekleniyor
YEREL HABERLER Bal ormanı arıcıları bekleniyor
Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Altıntaş polisinden başarılı operasyon
YEREL HABERLER Altıntaş polisinden başarılı operasyon
Kiçir köyüne okuma salonu
YEREL HABERLER Kiçir köyüne okuma salonu
Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını dinledi
DPÜ ve KUTSO iş birliği devam ediyor
YEREL HABERLER DPÜ ve KUTSO iş birliği devam ediyor
Yaralı pelikan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı pelikan tedavi altına alındı
Dumlupınar Teknokent, Kalkınma Ajansı Projesi'ni tamamladı
YEREL HABERLER Dumlupınar Teknokent, Kalkınma Ajansı Projesi'ni ...
DPÜ Güzel Sanatlar MYO’da oyuncak keçe bebek sergisi
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar MYO’da oyuncak keçe bebek sergisi
Kütahya’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Kazı ekibi 150 kişiye çıkartıldı
YEREL HABERLER Kazı ekibi 150 kişiye çıkartıldı
Başkan Hüseyin Doğan: ''Mahalle kurslarına destek sağlayacağız''
YEREL HABERLER Başkan Hüseyin Doğan: ''Mahalle kurslarına destek ...
KSBÜ Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda sınav başarısı
YEREL HABERLER KSBÜ Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda sınav ...
Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü
YEREL HABERLER Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü
Proje, Müdür Başyiğit'e tanıtıldı
YEREL HABERLER Proje, Müdür Başyiğit'e tanıtıldı