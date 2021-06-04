Minibüsün çarptığı Karayolları kamyoneti devrildi: 2'si işçi 4 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, kontrolden çıkan minibüs, Karayolları'nın park halindeki bakım kamyonetine çarptı. Kamyonetin şarampole devrilip, ters döndüğü kazada, sürücüler ile 2 işçi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, KütahyaEskişehir yolunun 14´üncü kilometresinde meydana geldi. Eskişehir´e giden Ramazan K., kullandığı 43 YB 721 minibüsle Karayolları'na ait park halindeki 06 DS 6133 plakalı bakım kamyonetine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole düşerek, ters döndü. Kazada minibüs sürücüsü Ramazan K., kamyonet sürücüsü Celal D. ile yol bakım çalışmasında görevli işçiler Süleyman B. ve İsa K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan Celal D. ile diğer 3 yaralı, sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayı yara almadan atlatan işçilerden biri, minibüsün hızla gelerek, park halindeki kamyonete çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-06-04 14:22:47



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