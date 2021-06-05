DPÜ BAP’tan TÜBİTAK proje başvurularına destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, üniversitede görev yapan ve daha önce TÜBİTAK proje yürütücülüğü yapmış veya son iki sene içinde TUBİTAK projesine başvurmuş araştırmacılar ile çevrim içi toplantıda buluştu.

Üniversite yönetimi, toplantıda akademisyenlere TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı alan projelerin üniversite kaynakları ile desteklenebileceğinin, aynı zamanda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından mevcut proje türlerine ek olarak yeni bir proje türünün ekleneceğin ve destek şartları ile kapsam gibi ayrıntıların çok yakın bir tarihte duyurulacağının müjdesini verdi.

Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez, araştırmacıların görüş, öneri ve isteklerinin toplanabilmesi amacıyla 15 Haziran tarihine kadar yayında kalacak bir form oluşturulduğunu belirti.

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