Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hisar Kalesi ve Döner Gazinoda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Kütahya Kalesi (Hisar) ve çevresinde devam eden çalışmalar ve Döner Gazino'da yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Başkan Işık, Kütahya’nın önemli bir değeri olan Kütahya Kalesi'nin hak ettiği değeri görmesi, turizme kazandırılması ve etkin bir şekilde kullanıma açılması adına, başta ışıklandırma olmak üzere diğer düzenlemelerin kale ve çevresinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.