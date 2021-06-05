Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül

İHA

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaokul koordinatörlüğünün ortaokullara yönelik düzenlediği "Hadi Beni İkna Et" Münazara Yarışmasının gerçekleştirilen Kütahya finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenler, öğrencilerin okul idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.
Öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı ve Şube Müdürü Mustafa Topuz verdi. Müdür Hasan Başyiğit, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, TÜGVA'nın ortaokullara yönelik "Kitap Kurdu", "Çizimlerle Kırk Hadis", "Yaz Okulu" gibi birçok etkinliğinin bulunduğunu belirterek öğrencileri bu etkinliklere davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Ali Çelik: "Çevreyi ne kadar korursak yarınlarımız o kadar güçlü olur"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Çevreyi ne kadar korursak ...
DPÜ’de “Dilin Tasarımda Yolculuğu ve Afiş Tasarımı Örneği” adlı seminer
YEREL HABERLER DPÜ’de “Dilin Tasarımda Yolculuğu ve Afiş Tasarımı ...
"Başkan Işık: "Hisar etkin bir şekilde kullanıma açılacak"
YEREL HABERLER "Başkan Işık: "Hisar etkin bir şekilde kullanıma ...
Başkan ve mahalle muhtarları ilçe sorunlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan ve mahalle muhtarları ilçe sorunlarını ...
Başkan Işık esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Işık esnafları ziyaret etti
Kaymakam Sak: ''Kontrolsüz sulamaya izin verilmeyecek''
YEREL HABERLER Kaymakam Sak: ''Kontrolsüz sulamaya izin ...
Gülizar Eren ismi okul adıyla yaşatılacak
YEREL HABERLER Gülizar Eren ismi okul adıyla yaşatılacak
Lise giriş sınavı öncesi öğrencilere moral ziyareti
YEREL HABERLER Lise giriş sınavı öncesi öğrencilere moral ziyareti
Emet'te toplu yemek veren işletmeler denetlendi
YEREL HABERLER Emet'te toplu yemek veren işletmeler denetlendi
DPÜ BAP’tan TÜBİTAK proje başvurularına destek
YEREL HABERLER DPÜ BAP’tan TÜBİTAK proje başvurularına destek
Başkan Biçer’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Biçer’e ziyaret
Aslanapa'da yeni çeşit buğdayların gelişim kontrolleri yapılıyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da yeni çeşit buğdayların gelişim ...
Başkan Ceyhun, Altıntaş ve köylerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun, Altıntaş ve köylerinde incelemelerde ...
11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST finalinde
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Doruk, dron tasarımıyla TEKNOFEST ...
Başkan Işık, Millet Bahçesi'nin yapım ruhsatını imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Işık, Millet Bahçesi'nin yapım ruhsatını ...
Minibüsün çarptığı Karayolları kamyoneti devrildi: 2'si işçi 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı Karayolları kamyoneti devrildi: ...
Minibüs, Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, Karayolları bakım aracına ve işçilere ...
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kitap desteği
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kitap desteği
Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 ...
Kütahya’da Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni
YEREL HABERLER Kütahya’da Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması ...
Hisarcık’ta yol kenarındaki kirlilik ortadan kaldırıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yol kenarındaki kirlilik ortadan ...
(ÖZEL) Çevreci örnek iş adamı Ofisini ve bulunduğu sokağı yaklaşık 10 bin lira harcayıp adeta çiçek bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çevreci örnek iş adamı Ofisini ve bulunduğu ...
Aslanapa'da gıda denetimleri
YEREL HABERLER Aslanapa'da gıda denetimleri
Başkan Ceyhun, Aslanapa'da esnaf ve vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun, Aslanapa'da esnaf ve vatandaşları ...