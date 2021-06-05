Kütahya’da bir şahsın çantasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kütahya’da park içerisinde bulunan bir şahsın yapılan aramasında çantasında ruhsatsız tabanca 1 adet fişek ve bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erdoğan Atasoy Caddesi Mehmet Özbilen parkı içerisinde bulunan Z.S.(24) adlı şahsın yapılan aramasında çantasında, namlu kısmı açılmış silah, 1 adet fişek, kelebek olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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