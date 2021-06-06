Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye 4 bin 489 TL ceza



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını otomobiliyle çıkarak ihlal eden ve 1.37 promil alkollü tespit edilen S.E.'ye 4 bin 489 TL ceza uygulandı.

Kütahya'da oturan S.E., dün saat 03.00 sıralarında 45 F 7074 plakalı otomobiliyle dışarı çıkarak sokak kısıtlamasını ihlal etti. Polis ekiplerinin Börekçiler Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi´nde durdurduğu S.E.´nin 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine direnen S.E., ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi´ne götürüldü. S.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine 6 ay süreyle el konularak 1339 TL, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 4 bin 489 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-06-06 11:24:17



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