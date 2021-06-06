7 oy farkla muhtar seçildi

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Kütahya'nın Emet ilçesi Yarış köyünde muhtarlık seçimini 7 oy farkla Sami Yüksel kazandı.



Emet ilçesi Yarış köyünde bugün muhtarlık seçimi yapıldı. Saat 17.00'de oy kullanma süresi sona erdikten sonra yapılan sayım sonucunda, muhtarlık seçimine giren 3 adaydan Sami Yüksel 134 oy, Halil Özay 127 oy ve Nasuh Ünlüsoy 80 oy aldı. Bu sonuçla, 24 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden Mehmet Ali Tuncel'in yerine Sami Yüksel 7 oy farkla muhtar seçilmiş oldu.

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