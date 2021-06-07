Ak Partili kadınlardan çevre temizliği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’nca, Dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında ‘Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak’ düşüncesiyle çevre temizliği geçekleştirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, çevrenin miras değil gelecek nesillere devredilecek emanet olduğunu belirtti. Başkan Hicret Kahraman Kaymak, “ Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Ece Sultan türbesi civarında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdik. ‘ Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak’ düşüncesiyle gelecek nesillere daha güzel ve temiz bir dünya bırakmak için çevre duyarlılığına dikkat çektik. Biz çevreyi korudukça, çevre de bizi korur. Herkesi, çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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