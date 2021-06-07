Çavdarhisar'da çevre düzenlemeleri

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Cereller Mahallesi ve Meydan Mahallesi'nde toplam 17 bin metrekare kilit taşı döşemesi yapılacak. Bunların yanı sıra 2 bin metre bordür döşemesi ve bin 200 metrekare tamirat işlemleri yapılacak. Bisiklet yolu yapım çalışmalarımız tamamlandı. Çavdarhisar ilçemizin alt ve üst yapısının tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.