Vali Ali Çelik, merkez köylerde vatandaşları dinledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

İnceleme ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Ali Çelik, Kütahya merkeze bağlı Demirciören, Dereköy, Sekiören, Ortaca, Karaağaç ve Gümüş köylerini ziyaret ederek köy halkının taleplerini dinledi.

Ziyaretlerine Demirciören Köyü ile başlayan Vali Çelik, topraksız çilek serasında incelemelerde bulundu. Vali Çelik’e bilgiler veren üretici Kadir Çankaya, 10 bin fideden 10 ton çilek ürünü aldığını söyledi.

Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir’den köyün genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Çelik, köy halkının destekleriyle inşa edilen ve bünyesinde cami, Kur'an kursu, gençlik merkezi, çok amaçlı salon bulunan Demirciören Hayırseverler Külliyesini ziyaret etti.

Külliye için seferber olan köy halkına teşekkür eden Vali Çelik, hayırsever Hüseyin Kaymak’a hediye takdim etti.

Ziyaretlerine Dereköy, Sekiören, Ortaca, Karaağaç ve Gümüş köyleriyle devam eden Vali Çelik, köy muhtarları Mehmet Gencer, İbrahim Koç, Recep Alan, Alaattin Tosun ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Çelik, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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