Hisarcık’ta üniversite sınavına hazırlık simülasyonu yapıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından 15 öğrencinin katıldığı üniversite sınavına hazırlık simülasyonu gerçekleştirildi.

Hisarcık Meslek Yüksek Okulunda Cumartesi günü TYT ve Pazar günü AYT şeklinde yapılan üniversite sınavına hazırlık simülasyonuna 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden 11, Çok Programlı Anadolu Lisesinden 4 öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrenci katıldı.

TYT deneme sınavı Matematik Öğretmeni Sait Bütün ve Müdür Yardımcısı Recai Baran, AYT deneme sınavı ise Tarih Öğretmeni Hakan Karademir, Felsefe Öğretmeni Abdullah Sökmen ve Müdür Yardımcısı Hasan Kilitçi gözetiminde yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Aydın, öğrencilerin farklı bir kurumda sınav tecrübesi kazanmaları ve sınav heyecanını en aza indirmeleri amacıyla Hisarcık Meslek Yüksek Okulunda ilçe geneli üniversiteye hazırlık simülasyonu düzenlediklerini belirtti.

Müdür Aydın, Meslek Yüksek Okulunu hizmetlerine sunan Müdür Ahmet Danış'a, emeği geçen öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

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