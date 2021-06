DPÜ’de “Dilin Tasarımda Yolculuğu ve Afiş Tasarımı Örneği” adlı seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Dilin Tasarımda Yolculuğu ve Afiş Tasarımı Örneği” adlı seminer gerçekleştirildi.

Fakültenin “Güzel Sanatlar Konuşuyor” adlı etkinlik serisinin on beşincisi olan ve çevrim içi ortamda düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan Öğr. Gör. Mehmet Pehlivan, öğrencinin, ihtiyaçları olan yeni düşünceleri bulmak, geliştirmek ve çözümlemek için gerekli araçları ve teknikleri hazırlamanın yanında, tasarım sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme, proje geliştirme, uygulama alanlarında da gelişme sağlamak için tasarımdaki dil faktörünün önemini örnek afiş tasarımları üzerinden anlattı.

Tasarım dili ve tasarım yapılacak çalışmanın bakış açısını oluşturma konusunda görüşlerini ifade eden Öğr. Gör. Mehmet Pehlivan, “İletişim, grafik tasarım hammadde ve ilkeleri, algı ve algılama, Gestlat teorisi ve göstergebilim, tasarımın dilini oluşturan öğeler olarak sıralanabilir. İnsan, çevresiyle doğrudan fiziksel ve psikolojik ilişki kuran bir varlıktır. Kurduğu ilişki her zaman anlamlandırmak yoluna gider. Gördüğü, dokunduğu ya da dinlediği her şeyi anlamayı ister. İşte bu nedenle tasarımcı, sunduğu tüm tasarımları kullanıcısı veya gözlemleyici veya dinleyicisi tarafından anlamlı hale getirmekle yükümlüdür” dedi.

Konuşmasında senaryo evreleri ve biçimsel özelliklere değinen Pehlivan, konsept tasarımı, story board, animatik, animasyon, kurgu ve ses, müzik gibi ögelerin tasarımlarını örnekler üzerinden anlattıktan sonra göstergebilim öğelerine göre afiş tasarımı incelemesi yaparak sunumunu tamamladı.

