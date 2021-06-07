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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’ya 238 müjde birden

İHA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler yaptıkları ortak açıklamada, Kütahya'ya 238 ayrı spor yatırımı yapılacağı müjdesini verdiler.

Kütahya’ya 238 müjde birden

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler yaptıkları ortak açıklamada, Kütahya’ya 238 ayrı spor yatırımı yapılacağı müjdesini verdiler.
İl Merkezi ve ilçelerine yapılacak Spor Toto yatırımların detaylarının verildiği ortak açıklamada, ”14 Mart 2021 tarihinde şehrimize bir dizi ziyaret için gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ardından Bakanlığımızın Spor Toto Yatırımlarıyla Kütahya’mıza 238 Müjde birden geldi. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kütahyamıza, gençlerimize, öğrencilerimize ve sporcularımıza hayırlı olsun” denildi.

Kütahya ve ilçelerine yapılacak spor yatırımları
Yapılan ortak çalımlamada, "Kütahya merkeze, belediye aracılığıyla 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Gençlik Merkezinin yenilenmesi, merkez ve ilçe köylerine 25 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 25 Adet basketbol ve voleybol sahası, merkez ve köylere 100 adet basketbol potası,1 adet bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol ve voleybol sahası. Merkez Seyitömer beldesi 1 adet prefabrik spor salonu yapımı. Altıntaş ilçesine, mevcut spor salonun yanına 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet basketbol ve voleybol sahası, mevcut binanın genç ofise dönüştürülebilme, mevcut futbol sahasına ek soyunma odası yapılması,1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı. Aslanapa ilçesine, 1 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı. Çavdarhisar ilçesine, mevcut sentetik çim yüzeyli futbol sahasının zemininin yenilenmesi ve üzerinin kapatılması, 1 adet basketbol ve voleybol sahası, 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, mevcut spor salonunun bakım onarımı, 1 adet Gençlik Merkezi yapımı.Domaniç ilçesine, yağlı güreş alanına 250 seyirci kapasiteli tribün yaptırılabilmesi, mevcut futbol sahasına soyunma odası,100 seyirci kapasiteli portatif tribün yapılması, Domaniç ilçesindeki binanın Gençlik Merkezine dönüştürülebilmesi. Domaniç Çukurca’ya 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı.Dumlupınar ilçesine, 1 adet mahalle tipi Gençlik Merkezi, Meslek Yüksekokulu bahçesine 1 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı. Emet ilçesine, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 4 adet basketbol ve voleybol sahası,1 adet tenis kortu ve koşu yolu, 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2’li tip soyunma odası, 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı.Gediz ilçesine, Murat Dağına teleferik, 1 adet Gençlik Merkezi, 1 adet tenis kortu,1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet sentetik yüzeyli atletizm pisti yapımı.Hisarcık ilçesine, 2 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı. Simav ilçesine, Yüzbir Evler Mahallesinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının üstünün kapatılabilmesi ve sentetik çiminin yenilenebilmesi,1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Gölcük Mesire Alanına kızak ve doğal buz pisti yapımı. Simav Akdağ’a 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Simav Kuşu’ya 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı. Simav Naşa’ya, 1 adet basketbol ve voleybol sahası yaptırılması. Simav Çitgöl’e, mevcut futbol sahasına 300 seyirci kapasiteli tribün yaptırılması. Simav Demirci’ye, 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılması.Şaphane ilçesi, Ömer Halis Demir Ortaokulunda mevcut bir sınıfın Genç Ofise dönüştürülmesi. Tavşanlı ilçesine, 1 adet tip yarı olimpik yüzme havuzu, Göbel Termal Merkeze 1 adet Gençlik Kampı, 4 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 15 adet mahalle tipi basketbol sahası yapımı" ifadelerine yer verildi.

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