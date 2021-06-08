Bagajda koyun var

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Kütahya'da bir otomobilin bagajında taşınan koyun, görenleri şaşkına çevirdi.

İstiklal Mahallesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, hayvan pazarında satın aldığı tahmin edilen koyunu, 43 LK 141 plakalı otomobilinin arka bagajına yerleştirdiği görüldü. Aracının içerisinde koyunla bir süre hastane bölgesinde bekleyen sürücü dikkatleri üzerine çekti.

Otomobil, daha sonra ilerleyerek gözden kayboldu.

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