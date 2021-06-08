Kanser hastası, ameliyatına ambulans helikopterle ulaştırıldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)AFYONKARAHİSAR´da, pankreas kanseri tedavisi gören ve acil ameliyata alınması gereken Hasan Dursun (60), ambulans helikopterle Kütahya´daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.
Afyonkarahisar´da kanser tedavisi gören Hasan Dursun´un, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Kütahya´daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Dursun için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Afyonkarahisar´dan Dursun'un alındığı ambulans helikopterle Kütahya´da Atatürk Bulvarı'ndaki fabrikanın bahçesine iniş yapıldı. Kütahya Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı ambulansa alınan Dursun, ameliyatı için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-06-08 15:06:21
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