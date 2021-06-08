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Parkta yürürken üzerine yıldırım düştü

DHA

Parkta yürürken üzerine yıldırım düştü


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da parkta yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Alper Çanak (40), ağır yaralandı.
30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı´nda yağmurlu havada yürüyüş yapan Osman Alper Çanak´ın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan Çanak, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çanak´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-06-08 15:16:21

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