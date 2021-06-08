Ahşap ev alevlere teslim oldu

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında ahşap bir ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gediz ilçesi Yunuslar köyünde meydana geldi. İsmail ve Mustafa Çağlar’a ait ahşap evde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu alevler yanında binalara sıçramadan söndürülürken, yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından jandarma ve itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.

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