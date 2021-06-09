Düğünde yemek 15 Haziran'da başlıyor

Kütahya'da yemekli düğünlerin 15 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan Özdemir, "Özellikle pandemi kurallarına uygun olarak genelge doğrultusunda valilik olarak her türlü destek verilmiştir. Bu süreçte hiç bir mağduriyet yaşanmadan geleneklerimize uygun olarak genelge doğrusunda 15 Haziran'dan sonra yemekli düğünlere müsaade edilecektir. Düğün salonu ruhsatı olmadığı halde düğün nişan kına organizasyonu yapan işletmelere yasal işlem yapılacak. Sektör temsilcileri olarak, duyarlılığından dolayı valimize teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.