Başkan Arif Teke: ''Yatırımları değerlendirdik''

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Bilal Uçar, Altıntaş ilçesini ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız, Kütahya Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörümüz Bilal Uçar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Nurettin Kaplan ile birlikte, belediyemizi ziyaret ettiler. İlçemize yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan projelerimiz hakkında konuştuk. Beşkarış Barajı 3. etap çalışmaları, Zafer Organize Sanayi Bölgesi için yapılması gereken çalışmalar, yapımı devam eden kapalı pazar yeri ve ilçe ekonomisi için son derece önemli olan hayvan pazarı hakkında bilgiler verdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.