Tavşanlılı Öztan'ın kitabı çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Abdussamet Öztan'ın "Kendimi boşlukta hissediyorum" isimli kitabı çıktı.

Ortaokul zamanlarından itibaren yazmaya, bir şeyler karalamaya, hatta bunları bilgisayar ortamında sesli ve yazılı olarak kaydetmeye meraklı olduğunu söyleyen Öztan, "Herkesin bir şeyler yazıp çizip, çoğunlukla da kestirmeden para kazanmak için sosyal medya ve interneti hoyratça kullandığını görünce; 'benim de insanların soluğu halini alan bu mecralarda onların sesi, nefesi olmam lazım!' diyerek 2013 yılından itibaren bu düşüncemi fiile dökebilmek adına çeşitli sosyal medya platformlarında tematik videolar yayınlamaya başladım. Yıllardır yapmakta olduğum bu çalışmalarımı kitap kurtlarıyla da buluşturabilmek adına ise, bu çalışmalarımın bir kısmını kitap haline getirerek bu vesileyle de insanların gönlüne dokunmaya çalışmaya devam ediyorum" dedi.

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