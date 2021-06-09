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(ÖZEL) Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor Su çiçeği nilüferlerle dolu 3 kilometrelik vadi koruma altında Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke: "Bu alanla ilgili güzel bir proje yaparak Bakanlığımız da katkısıyla turizmi kazandırmak istiyoruz"

İHA

(ÖZEL) Nilüfer Vadisi turizme kazandırılmayı bekliyor Su çiçeği nilüferlerle dolu 3 kilometrelik vadi koruma altında Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke: "Bu alanla ilgili güzel bir proje yaparak Bakanlığımız da katkısıyla turizmi kazandırmak istiyoruz"

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki seyrine doyumsuz Nilüfer Vadisi ziyaretçilerini bekliyor.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, vadinin turizme kazandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti. Teke, "İlkbahar ile birlikte, ilçemiz Nilüfer Vadisi kendisini göstermeye başladı. Seyrederken rahatlatan ve dinlendiren Nilüfer Vadisi'nin seyrine doyum olmuyor. Beyaz çiçekleri ile ruhu ve masumiyeti simgeleyen Nilüfer vadisi halkımızı bekliyor. İlçemiz Meslek Yüksekokulu yanında bulunan ve 3 kilometre uzunluğundaki Nilüfer vadimiz yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Nilüfer dünyada ender rastlanan su çiçeğidir. Bu alanla ilgili güzel bir proje yaparak Bakanlığımız da katsısıyla turizmi kazandırmak istiyoruz.
Başkan Teke, Nülifer Vadisi'nin koruma altında olduğunu dile getirdi.
Altıntaş ilçe sakinlerinden Ertuğrul Ulu ve Mehmet Ali Sinan da doğaseverleri Nilüfer Vadisi'ne davet etti.
Nilüfer Vadisi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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