Kütahya'da altyapı çalışmaları

Kütahya Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Parmakören Mahallesi'nde çalışmaz durumdaki kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ayrıca Bahçelievler Mahallesi'nde de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları ile Yenibosna Mahallesi Kimyacılar Sitesi'nde kanalizasyon hattı yapım işlerinin sürdüğü belirtildi.

Ekipler, asfalt kaplaması yapılan bölgelerde ızgara ve rögar kapağı montaj çalışmalarına da yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.