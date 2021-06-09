Kamyonetin altında kalan işçi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyoneti tamir etmek isteyen petrol firması işçisi aracın hareket etmesi ile altında kaldı.Olay, Tavşanlı Harmancık karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir petrol firmasında işçi olarak çalışan A.V., 43 ACF 058 plakalı kamyoneti tamir etmek istediği sırada araç hareket etti. A.V., aracın bir anda hareket etmesi sonucu araç tekerinin sol ayağını sıkıştırması neticesinde yaralandı.

Orada bulunan vatandaşların 112 Acil servisi aramaları sonucu yaralı A.V. sıkıştığı yerden çıkarılarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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