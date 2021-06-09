Otomobilinde 4 bin 638 uyuşturucu hapla yakalanınca gözaltına alındı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 4 bin 638 uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ve bonzai ele geçirilirken, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö.´nün kullandığı otomobili şüphe üzerine, uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada; 4 bin 638 uyuşturucu hap, 208,88 gram kokain ve 0,90 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü H.Ö., gözaltına alınırken, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-06-09 16:15:12



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