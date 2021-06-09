Bisikletiyle temel inşaatına düşen Fatma, yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´da, bisikletiyle, yaklaşık 10 metre yükseklikten, inşaat temeline düşen Fatma Sude Cin (10), yaralandı.

Emet ilçesi Hamam Mahallesi´nde yaşayan Fatma Sude Cin, bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Bu sırada Fatma Sude Cin, kaldırımdan inşaat temeline düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine çakılan Fatma Sude, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Cin,

ambulansla Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük Fatma´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2021-06-09 17:56:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.