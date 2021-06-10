Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Gençlik Buluşmaları etkinlikleri kapsamında “DPÜ‘den Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine” başlıklı seminer düzenlendi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Hıdır Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın konuşması ile başladı. Rektör Kazım Uysal, Gençlik Buluşmaları programından gençlerle birlikte kendisinin de çok yararlandığını söyledi. Programa katılımından dolayı Hıdır Yıldırım’a teşekkür eden Rektör Uysal, "DPÜ’den mezun olarak memleketimizin en güzide kurumlarında görev alan ve gençlere rol model olan başarılı insanlara çok ihtiyacımız var" dedi.

Daha sonra söz alan Hıdır Yıldırım, üniversitenin bir mensubu olduğunu hissetmesine vesile olan programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kurum olarak Covıd19 salgınında da çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yıldırım, "İnsan haklarının kurumsallaşması 1990’lı yıllardan itibaren aşamalı olarak gelişti. Devlet içindeki insan haklarına dair çalışma yapan birimler, olgunlaşarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna dönüştü. Bu kurumların dünya çapında nasıl bir çerçevede kurulması gerektiğini ise Paris Prensipleri adlı bir sözleşmeye dayanıyor. Kurumumuz bugünkü yapısına 2016 yılında kavuştu ve son yıllarda akreditasyonla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında okumanın ve kendini geliştirmenin önemine de dikkat çeken Yıldırım, gayret etmenin, çalışmanın, başarılı olmak için kaçınılmaz olduğunu belirtti. "Türkiye’yi ileriye taşıyacak ve ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak olan da gençlerimizdir" diyen Yıldırım, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak hazırladıkları derginin genç araştırmacılara açık olduğunu söyledi.

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