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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal: "Türkiye salgın sürecini çok iyi yönetti"

İHA

Rektör Uysal: "Türkiye salgın sürecini çok iyi yönetti"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, video konferans yoluyla bir televizyon programına konuk oldu.
Programdaki konuşmasına Dumlupınar Üniversitesi hakkında bilgiler vererek başlayan Rektör Kazım Uysal,” 1992 yılında kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 11 fakülte, 14 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve 26 araştırma ve uygulama merkezine sahip büyük bir üniversitedir. Yaklaşık 8 bin dönüm alana sahip olan Üniversitemizin 46 bine yakın öğrencisi var. Bir yıldan uzun bir süredir eğitimimize uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Ancak öğrencilerimize kavuşacağımız günü de özlemle bekliyoruz” dedi.

“DPÜ, öğrencilerinin barınma sorunu olmadığı üniversitelerden biri”
Rektör, salgın sürecinde eğitimin nasıl yürütüldüğü sorusunu “Ülkemiz salgın sürecini pek çok ülkeden daha iyi yönetti ve Türkiye’deki tüm üniversiteler uzaktan eğitime çabuk uyum sağladı. Üç beş bin öğrencisi olan üniversitelerde uzaktan eğitim kısmen daha az sorunla geçildi. Ancak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gibi yaklaşık 50 bin öğrencisi olan büyük üniversitelerde binlerce dersi uzaktan vermek elbette kolay değildi. İlk başlarda elbette biraz zorlandık ancak altyapımızı geliştirdik ve şu an uzaktan eğitimi sorunsuz biçimde yürütüyoruz. Elbette uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim kadar etkili bir yöntem değil. Anlaşılıyor ki, öğrencilerimizle kavuşmamız için tünelin sonundaki ışığı da görmüş bulunmaktayız. Öğrencilerimizi dersliklerimizde ve atölyelerimizde görmek için sabırsızlanıyoruz” şeklinde yanıtladı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ayrıcalıklarının sorulması üzerine Rektör Uysal, DPÜ’nün 68 ülkeden 5 bin uluslararası öğrenciye sahip olduğunu hatırlatan ve bunun Türk öğrenciler için dil öğrenme ve farklı kültürleri tanıma fırsatı sunacağını söyledi.
“Kız öğrencilerimizin tamamının yerleşkelerimizde barınabileceği yurt kapasitesine ulaştık” diyen Uysal, “Erkek öğrencilerimizin kaldıkları yurtlar da akademik birimlerimizin büyük bölümüne çok yakın konumda yer alıyor.
DPÜ’nün en önemli avantajı öğrencilerinin barınma sorunu olmadığı az sayıda üniversiteden biri olması” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin engelsiz üniversiteleri arasında ilk sıradayız”
Engelsiz Üniversite olma yolunda yürütülen çalışmaları ve bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulundan kazandıkları ödüllerden de söz eden Uysal, “Şu anda Türkiye’nin engelsiz üniversiteleri arasında ilk sıradayız. Engelli öğrencilerimizin bizleri tercih etmelerini ve onlara yerleşkelerimizde çok geniş olanaklar sunduğumuzu bildirmek istiyorum. Bunun yanında tırmanma duvarımız, spor salonlarımız, olimpik yüzme havuzumuz ve spor alanlarımız da öğrencilerimizi bekleyen olanaklarımızdan birkaçı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz, kültürsanattan spora, araştırma geliştirmeden eğitime kadar aradığı her şeyi bulacaktır. Öğrencilerimizin olmadığı dönemde hem dersliklerde hem de sosyal alanlarda eksiklerimizi gidermeye ve bir bakıma bu süreci fırsata çevirmeye odaklandık. Öğrencilerimiz Kütahya’ya geldiklerinde yepyeni bir yerleşkeyle ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla karşılaşacaklar. En kısa zamanda sizlerle buluşmayı diliyoruz” diye konuştu.

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