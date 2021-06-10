Yağmur sonrası göl ve dere taştı, restoran sular altında kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Gölet ve dere taşınca restoran sular altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, aniden bastıran ve 30 dakika boyunca etkili olan yağmur ve dolu hasara neden oldu. İlçeye bağlı Devekayası köyündeki dere ve göletin taşması sonucu restoran yağmur sularına teslim oldu. Sel sonrası o anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Olay sonrası selin vurduğu restoranda ise maddi hasar meydana geldi.

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