Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramada, 5.32 gram kokain ve 210 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde E.E. ve P.G. isimli şahısların uyuşturucu sevkiyatı yapabileceği değerlendirildi. Şahısların içerisinde bulunduğu araç tespit edilerek Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Aracın ve şahısların yapılan kontrollerinde, 5.32 gram kokain ve 210 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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