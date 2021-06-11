İlkokul öğrencileri masal diyarında buluştu

Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, 'Bir masal bin diyar' projesiyle alakalı ilkokul öğrencilerine masal anlattı.

Sofular İlkokulu masal öğretmeni Nurcan Kılınçaslan, "Projemiz kapsamında kültürümüze ait çeşitli masal örnekleri ile öğrencilerimizi pandemi sürecindeki stresli ortamdan uzaklaştırdık. Öğrencilerde kitap okuma, araştırma isteği arttı, masal anlatımı yaparak da kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağladık. Özgüvenlerinde artış olduğu görüldü. Ders dışı etkinliklerle de başarılarına katkı sağlamış olduk. Bu süreçte bize katkı sağlayan velilerimize, misafir konuk olarak öğrencilerimize masal anlatımı yapan Habibe Doğruoğlu, Rümeysa Demir, Tehmine Zeynalova, Saadet Özkan Kahraman ve Yaşar Kağan Ulu'ya bizleri kırmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

Ankara Ahmet Kabaklı İlkokulu masal öğretmeni Mine Çallı, proje sürecinde öğrencilerinin farklı şehirden arkadaş kazandıkları için çok mutlu olduklarını, istekli ve azimli olmaları sayesinde projenin ders başarılarına olumlu yönde katkı sağladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.