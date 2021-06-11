Başkan Biçer'den geleneksel toplu sünnet merasimine davet

Kütahya’nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksel olarak yapılan büyük hayır ve toplu sünnet şöleninin, 1 yıl aradan sonra bu yıl 9 Temmuz’da Belediye meydanında yapılacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, büyük hayır ve toplu sünnet şöleninin, son olarak 2728 Nisan 2019 tarihlerinde yapıldığını belirtti.

Başkan Biçer, “Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirmekte olduğumuz büyük hayır ve toplu sünnet şölenimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, bu yıl 9 Temmuz Cuma günü Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Sadece sünnet merasimi ve hediye takdimi şeklinde yapılacak olan etkinliğin kayıtları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacaktır” dedi.

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