Hisarcık'ta altyapı çalışmaları

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Hisarcık ilçesi Güldüren köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda genişletme ve onarım çalışması devam ediyor.

2021 İl Özel İdaresi onarım ve altyapı güçlendirme programında yer alan Güldüren Köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 5 kilometre uzunluğundaki yolun yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.

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