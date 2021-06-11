Dumlupınar'da Güneş Enerji Sistemi hizmete girdi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Enerji Sistemi projesinin hizmete girdiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Günes Enerjisi Santrali (GES) projemizin Eskişehir iller Bankası Anonim Şirketi tarafından oluşturulan kontrol kabul komisyonu tarafından geçici kabul yapılmış olup, ECS Teknik Hırdavat Enerji Sanayi ve Ticaret ile belediye başkanlığımız arasında tesisimizin teslimatı gerçekleşmiştir. Ekonomik açıdan son derece önemli olan bu proje tamamlanmış olup ilçemizin hizmetine sunulmuştur, hayırlı olması diliyorum'' dedi.

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