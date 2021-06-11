Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bir başarılı müdahale daha

Afyon'da geçirdiği pankreas ameliyatı sonrası safra sızıntısı ve karın içi farklı bölgelerde apse gelişen hasta, son zamanlarda bu alanda başarılı müdahaleler gerçekleştiren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada hastanın apseleri başarılı bir şekilde boşaltıldı.



" Farklı illerden sevk edilen hastalarımızı tedavi ediyoruz"

Başarılı geçen tedavi yöntemi sonrası açıklamalarda bulunan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, "Farklı illerden, bu alanda tedavi edilmek üzere bize hastalar sevk ediliyor. Bursa'dan, Uşak'tan, Afyon'dan ve diğer illerden hastalarımızı tedavi ediyoruz. Son olarak Afyon'dan sevk edilen hastamızın apselerini, Dr. Öğr. Üyesi Furkan Ertürk Urfalı ile birlikte, ultrason ve bt eşliğinde başarılı bir şekilde boşalttık. Hastamızın takip kontrollerini ise Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Coşgun yapıyor. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.



“Uşak’tan sevk edilen hasta taburcu edildi”

Uşak'ta bir genç kadın, beynin sol tarafını besleyen ana damarının pıhtı atması sonucu tıkanmasıyla, Türkiye'de sayılı merkezlerde gerçekleştirilen acil müdahale yöntemi için KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Hastaya burada Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çetiner kritik müdahale gerçekleştirerek, sağlığına kavuşturdular.

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