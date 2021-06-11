Kütahya’da yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen Bizim Yunus Şiir Yazma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler için Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda düzenlenen törende öğrencilere ödülleri verildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık, Atatürk MTAL idarecileri, yarışma koordinatörleri, dereceye giren öğrenciler ile öğrencilerin okullarından idareciler ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışma sonunda, Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Emine Bağ birinci, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinden Yade Dilcu Çağırıcı ikinci ve Özel Kırdar Bilgiören Kolejinden Emre Teber üçüncü oldu.

Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti.

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