Şiir ve resim yarışması birincilerine başarı belgesi

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde şiir ve resim dalında yapılan yarışmalarda birinci olan öğrencilere başarı belgesi verildi.

Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Ülke genelinde düzenlenen ''Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek'' yetenek yarışmaları kapsamında ilçemizde de yarışmalar yapıldı. ilkokullar arasında okulumuz öğrencilerinden Hazal Altınkaya resim dalında , İsmail Taha Aylak şiir dalında ilçe birincisi olup Kütahya'daki yarışmaya katılmaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi desteklerinden dolayı velilerimizi ve sınıf öğretmenleri Ayşe Kocagöz'ü tebrik ediyoruz'' dedi.

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