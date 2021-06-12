Şehit polis memuru Engin Balcı dualarla anıldı

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Kütahyalı şehit polis memuru Engin Balcı’nın vefatının 5. yıl dönümü sebebiyle Mevlidi Şerif ve hatim duası programı düzenlendi.

Ulu Camii’nde düzenlenen programa; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Fatma Uz ile şehidin ailesi katıldı.

Program sonrası şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Çelik, devletin ve milletin daima şehit ailelerinin yanında ve emrinde olduğunu söyledi.

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