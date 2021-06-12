Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Mehmet Akif Ersoy Hikaye Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın yazılışının ve kabul edilişinin 100. yılı olan 2021 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanarak Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Mehmet Akif Ersoy Hikaye Yarışması" ödül töreni Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapıldı.

Yarışmada öğrencilerden edebiyat tarihinde büyük bir ustalıkla ortaya koyduğu manzumeleri, nesirleri ve fikirleriyle önemli bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy'un eseri Safahat'ta bulunan 9 manzumenin konu ve kahramanlarında herhangi bir değişiklik yapmadan olay örgüsünde sadece sonuç kısmını yeniden tasarlayıp manzumeleri kendi istekleri doğrultusunda nihayete erdirmeleri istenmişti.

İl genelinde yapılan yarışmaya il merkezinden 10, ilçelerden 1 olmak üzere toplam 11 eser katıldı. Değerlendirme sonucu 6 eser ödüle layık görüldü.

Ödül alan öğrencilere ödülleri ve katılım belgeleri, diğer öğrencilere ise katılım belgeleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek, öğrencilerin bu tür yarışmalara ilgi göstermelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yarışma sonunda, birinci AyselSelahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinden Özlem Özkök, ikinci Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Gülseher Başağa ve üçüncü ise Kütahya Lisesi 9. sınıf öğrencisi Fatma Naz Gümüşsoy oldu.

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