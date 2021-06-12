Hisarcık’ta dere yataklarının ıslah edilmesi ve temizlenmesi konulu toplantı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sel baskınına karşı dere yataklarının ıslah edilmesi ve temizlenmesi konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Buğra Karadağ, başkanlığında yapılan toplantıya DSİ, İl Çevre ve Şehircilik yetkilileri, ilgili daire amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçeye bağlı 25 köyün sel baskınlarına karşı dere yataklarının ıslah edilmesi, temizlenmesi ve taşkınlara karşı DSİ tarından yapılacak çalışmalar görüşüldü. Çöp toplama çalışmaları ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bilgi verilerek köylerde yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Toplantı sonunda, ilçeye ait 25 köyün sel baskınlarına karşı dere yataklarının ıslah edilmesi, temizlenmesi, taşkınlara karşı DSİ tarından yapılacak çalışmaların yerinde tespit edilmesi ve ivedi olarK yerine getirilmesi, çöp toplama çalışmaları ile ilgili İlçe Özel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde iş birliği yapılarak gerekli işlerin yapılması kararlaştırıldı.

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