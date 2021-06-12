Gediz’in sevilen siması Ali Rıza Güneş hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz İlçesinin sevilen simalarından Sazköy Muhtarı ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce rahatsızlanan Güneş, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı

Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Ali Rıza Güneş, durumunun ağırlaşması üzerine tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gediz ve çevre ilçelerde oldukça sevilen Güneş’in vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. 61 yaşında hayatını kaybeden Güneş’in cenazesi yarın Sazköy Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy Mezarlığı’na defnedilecek.

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