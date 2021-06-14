Tavşanlı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan uygulama neticesinde şüpheli şahsı aracı ile birlikte durdurarak C.G. isimli şüpheli şahıs üzerinden 25 gram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli C.G. hakkında adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.