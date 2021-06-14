Gazi Emet İlkokulu öğrencileri fidan dikti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde Gazi Emet ilkokul öğrencileri fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ''e Twinning projesi kapsamında Gazi Emet İlkokulu öğrencileri ile ağaç dikme etkinliği yapıldı. Projeye katılan öğrencilerimizin her birine ayrı ayrı sertifika verildi. Öğrencilerimize ağaç dikmenin önemi ve doğayı koruma konularında bilgiler verildi. Minik öğrencilerimizde ağaç dikme ve doğayı koruma bilincinin yerleşmesi için bu projelerimiz devam edecek. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

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