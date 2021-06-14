Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Güveççi mahallesinde yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Güveççi Mahallesinde Covıd19 pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı vurgulanan açıklamada, ”Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 Haziran 2021 tarihi saat 05.00’ten itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez Güveççi Mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına, Covid19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine, karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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