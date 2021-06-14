Hisarcık’ta yem bitkisi ekili alanlarda kontrol yapılıyor

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yem bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait arazilerin kontrolleri yapılıyor.

Yetkililer, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi (Fiğ, yonca, korunga, yulaf, silajlık mısır) ekilişi yapan çiftçilerin desteklendiğini belirttiler.

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