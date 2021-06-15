Kütahya'da 'Pazar Yerleri Projesi'nde ilk adım

Kütahya Belediyesi'nin 'Pazar Yerleri Projesi'nde ilk adım atıldı. Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık; Pazartesi Pazarı ile başlayan sürecin diğer Pazar yerlerinin kapanması ile devam edeceğini söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın seçim sürecinde sözünü verdiği kapalı Pazar yerleri projesinin ilk adımı Pazartesi Pazarı ile atıldı. Pazartesi Pazarında yapılan törende ilk konuşmayı İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İdiz yaptı. İdiz konuşmasında yapılan hizmette emeği geçen herkese teşekkür etti. Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ise konuşmasında pazarcı esnafın ve vatandaşların artık daha rahat bir ortamda alışveriş yapma imkanına kavuştuklarını ifade ederek Başkan Işık ve ekinine teşekkür etti.

Seçim döneminde Cumartesi Pazar yerindeki bir anısını anlatarak sözlerine başlayan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizin insanlarının ve esnafının onlara yakışır ortamlarda hizmet vermesi ve alması koşunun da seçim öncesinde ziyarette bulunduğumuz tüm pazarlarımızda bize gelen en büyük ve öncelikli taleplerden birisi Pazar yerlerinin kapatılmasıydı. Seçim döneminde Cumartesi Pazar yerinde bir genç satıcımız soğuktan üşüyen ellerini önce ovuşturarak ısıttı sonra vatandaşın alışverişini tamamladı. Ve bize dedi ki ‘Başkanım halimizi görüyorsunuz, Pazar yerlerimizi kapatın’ dedi. Bizim projelerimizden birisiydi. Bu kapsamda geçen yıl burayı ihaleye verdik. 510 bin TL sözleşme bedeli ile 3 aylık süre içerisinde Belde A.Ş. burayı tamamladı. İki aydır hizmet veriyor. Açılış programı bugüne nasip oldu. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum. Bundan sonrada diğer Pazar yerlerimizi sırası ile dönemimiz içerisinde kapatılmasını sürdüreceğiz” dedi.

Tören sonunda Başkan Işık ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile birlikte pazarcı esnafını dolaşarak hayırlı alışverişler diledi.

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