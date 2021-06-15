Felçli hasta artık yürüyebiliyor 71 yaşındaki Salih Eren, Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktorlarının tedavisiyle ayağı kalktı

Kütahya'da, şah damarındaki pıhtının beyne sıçraması sebebiyle felç kalan 71 yaşındaki Salih Eren, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Nöroloji ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) doktorlarının tedavisiyle birlikte artık yürüyebiliyor.

Simav ilçesinin Şenköy köyünden Salih Eren, şah damarındaki pıhtının beyne sıçraması sebebiyle felç kalması sonucu KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisine yatırıldı. Burada Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay Başkanlığında nöroloji hekimleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen hastanın beynine stent yerleştirildi. Hastanın yaşamsal fonksiyonları stabilleştikten sonra ise FTR doktorları, Eren’i rehabilitasyon amaçlı KSBÜ FTR Hastanesine devraldı.

Hastanın FTR Hekimi Dr. Aysun Özlü, Salih Eren’in son durumu ile ilgili şunları söyledi:

“Salih amcanın yaşamsal fonksiyonları stabil olduktan sonra rehabilitasyon amaçlı onu FTR Hastanemize devraldık. Hastaneye ilk gelişinde hiçbir şekilde hareket edemeyen hastamız; fizik tedaviye yatışında ise kendi başına yürüyemiyor, sağ ayağını kaldıramıyor, adım atamıyordu. Sağ kolunu ve elini ise hiç hareket ettiremiyordu. Hastada aynı zamanda sürekli sonda takılıydı ve kendi başına tuvalete gidemiyordu. Fizik tedavi doktorları ve ekibimizin özverili çalışması ve gayreti ile hasta kısa sürede kendi başına adım atmaya, yürümeye, sağ kolunu kullanmaya başladı. Aynı zamanda idrar torbası eğitimi verilerek sonda çıkarıldı, hasta tuvalete eşinin yardımıyla gitmeye başladı. Şu an kendisi ara ara sevinçten gözyaşları döküyor, aynı zamanda çok istekli. Geçmiş olsun, Şenköylü Salih amca. Tekrar yürümenin mutluluğunu yaşayabilirsin."

Hastanın eşi Emine Eren ise, şu ana kadar Şenköy köyünden fazla dışarı çıkmadıklarını, eşinin felç geçirdikten sonra çaresiz kaldıklarını zannettiğini belirtti. Emine Eren, “Eşim köyde fenalaştıktan sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Sağlık çalışanlarımız hemen yetişti. Sonra Kütahya’ya Nöroloji Servisine sevk edildi. Orada ilk müdahalesi gerçekleşti. Çok dua ettim. Allah’ım bize yardımcı oldu. Kütahya’da çok iyi doktorlarımız var. FTR doktorlarımız çok yardımsever. Allah razı olsun tüm doktorlarımızdan. Umudumuz vardı hep. Onun tekrar yürümesini görmek beni çok duygulandırdı. Hem eşim hem ben ara ara gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz" diye konuştu.

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