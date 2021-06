Hisarcık’ta çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Hisarcık Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçe sakinlerinin çöp konteynerlarının kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin her çöp alımından sonra dezenfekte edildiğini söyledi.

Başkan Çalışkan,” Daha temiz ve daha hijyenik bir Hisarcık için çöp konteynerlerine atılan evsel atıkların, sinek ve haşere oluşumunu engellemek ayrıca çevreye kötü kokunun yayılmasını önlemek amacı ile hijyen çalışmalarına önem veriyoruz. Her mahalledeki çöp konteynerlerinin her çöp alımından sonra dezenfekte çalışmalarını aksatmadan yapıyoruz” dedi.

