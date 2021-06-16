Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı

65 yaş üstü seyahat izni var mı? İşte yeni karar!

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinliği kapsamında Aslanapa Kültür Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış yoğun ilgi gördü. İlçeye bağlı köylerde ve ilçe merkezinde açılan kurslarda üretilen çini ve dikiş nakış ürünleri büyük beğeni topladı.

Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünleri inceledik. Aile ekonomisine katkı sağladığına inandığımız bu kursların devamını bekliyoruz. Çalışmalarından dolayı usta öğreticilerimize teşekkür belgelerini takdim ettik'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.