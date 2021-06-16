Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Andiç, göreve başladı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü görevini sürdürürken, Kütahya Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü olarak atanan Güryay Volkan Andiç yeni görevine başladı.

Kütahya’daki görevine başlayan Şube Müdürü Güryay Volkan Andiç’e Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Bölge Müdürü Hasan Keskin’e ziyarette, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ile Personel Şube Müdürü Mehmet Ali Demirtaş eşlik etti.

Müdür Hasan Keskin, daha önce de Kütahya’da Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Şube Müdürü Güryay Volkan Andiç’i tebrik ederek, Kütahya’ya yabancı olmadığını dile getirdi ve yine birlik, beraberlik içerisinde, güzel bir çalışma ortamı yaşaması dileği ile kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Şube Müdürü Güryay Volkan Andiç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü Hasan Keskin’e teşekkür etti.

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